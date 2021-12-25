25.12.2021 (09:45)

Водители ЮВО в Армении проходят спецкурс по вождению в зимних условиях

С водителями и механиками-водителями военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Армении на полигонах Камхуд и Алагяз стартовал спецкурс по вождению и обслуживанию боевой техники в условиях высокогорья и пониженных температур.

Высота, на которой расположены полигоны, составляет около 2 тыс. м, а температура воздуха в зимние месяцы может опускаться ниже 30 градусов по Цельсию.

Подготовка включает в себя практические занятия в пунктах технического обслуживания и ремонта, комплексные занятия на высокогорном полигоне Алагяз с отработкой навыков вождения техники по дорогам с различным покрытием и пересеченной местности, а также по контраварийному вождению.

По окончании спецкурса комиссия управления соединения примет экзамены по знанию устройства и технического обслуживания военной техники, правил дорожного движения и практическому вождению.

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