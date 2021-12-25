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25.12.2021 (06:00)

Более 10 тыс. военнослужащих ЮВО завершили занятия в полевых условиях

В войсках Южного военного округа (ЮВО) завершился этап боевого слаживания отделений, экипажей и расчетов в мотострелковых соединениях, воинских частях родов войск и специальных войск. Более 10 тыс. военнослужащих в составе подразделений совершат марши в пункты постоянной дислокации с территории общевойсковых полигонов.

В течение месяца на ротационной основе по модульной системе прошли подготовку в полевых условиях батальонные тактические группы и тактические группы родов войск всех соединений и воинских частей ЮВО. Занятия по боевой подготовке проводились на общевойсковых полигонах, дислоцированных в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, на Ставрополье и Кубани, в Республиках Северного Кавказа и Крыму, а также на полигонах военных баз ЮВО в Абхазии, Армении и Южной Осетии.

До наступления нового года вся боевая техника, задействованная в полевых выходах войск, будет обслужена и подготовлена к дальнейшей эксплуатации по плану зимнего периода обучения.

В целях поддержания высокой боевой готовности во всех соединениях и воинских частях ЮВО на период новогодних праздников будут назначены дежурные подразделения, средства усиления, а также силы для ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, в течение первой декады января продолжат нести службу на боевой вахте подразделения противовоздушной обороны, экипажи части кораблей Черноморского флота и Каспийской флотилии, подразделения радиоэлектронной борьбы и дежурные смены оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиации.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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