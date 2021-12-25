25.12.2021 (09:30)

Батальон военной полиции ЮВО, прибывший из Сирии, торжественно встретили в Волгограде

На территории мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) в Волгограде состоялся торжественный митинг, посвященный встрече подразделений военной полиции ЮВО после выполнения специальных задач в Сирийской Арабской Республике.

На родной земле прибывших военнослужащих встретили представители командования 8-й общевойсковой армии ЮВО, администрации Волгоградской области, ветеранских и общественных организаций, сослуживцы.

На митинге личный состав батальона военной полиции поблагодарили за мужество и высокий профессионализм, проявленный при выполнении задач по охране важных объектов группировки российских войск, обеспечению правопорядка и безопасности мирных жителей в освобожденных населенных пунктах, организации сопровождения гуманитарных колонн и обеспечение безопасности при проведении гуманитарных акций. Военнослужащим вручили ведомственные и государственные награды.

Домой после успешного выполнения специальных задач на территории Сирийской Арабской Республики вернулись около 200 военнослужащих ЮВО. Самолетами ИЛ-76 военно-транспортной авиации ВКС России они были доставлены на военный аэродром в Волгоградской области.

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