25.12.2021 (09:15)

Год назад корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» был принят в состав Тихоокеанского флота

На корвете «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» Тихоокеанского флота (ТОФ) состоялось торжественное мероприятие, посвященное годовщине принятия боевого корабля в состав флота. Год назад на корвете впервые был поднят Андреевский флаг Военно-Морского Флота России.

Мероприятие началось с ритуала – поднятия Государственного, Военно-морского флага и флагов расцвечивания, после чего состоялся торжественный митинг. Командир соединения надводных кораблей флота контр-адмирал Александр Шварц поздравил экипаж боевого корабля, пожелал им успехов в боевой учебе, а также напомнил о чести и воинском долге, достойном имени Героя России – матроса-тихоокеанца Алдара Цыденжапова.

На митинге выступили командир корвета капитан 3 ранга Андраник Шишманян, представители ветеранских организаций, а также прибывшие земляки матроса Алдара Цыденжапова, которые привезли с собой видеопоздравление от родителей Героя из Забайкалья.

После митинга для гостей была организована экскурсия по боевому кораблю с угощением в кают-компании флотской кухней.

Справочно:

«Алдар Цыденжапов» - третий многоцелевой сторожевой корабль проекта 20380, построенный на Амурском судостроительном заводе для Тихоокеанского флота. Корвет был назван в честь 19-летнего матроса Алдара Цыденжапова, который ценой своей жизни предотвратил распространение пожара в машинном отделении эсминца «Быстрый» Тихоокеанского флота, за что получил посмертно звание Героя Российской Федерации.

За год корвет поучаствовал в ряде учений, в том числе в дальней морской зоне. Экипаж корабля добился значительных успехов и признан как один из сильнейших в составе флота.

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