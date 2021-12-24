24.12.2021 (11:30)

В Уссурийске завершился отборочный этап чемпионата по рукопашному бою среди подразделений гвардейского соединения ВДВ

В Уссурийском отдельном гвардейском десантно-штурмовом соединении завершился чемпионат среди подразделений по армейскому рукопашному бою.

Бои среди военнослужащих проходили по семи весовым категориям. В соревнованиях приняли участие более 40 военнослужащих, проходящих службу как по по призыву, так и по контракту.

По результатам проведенных схваток в командном зачете среди подразделений 1 место заняли представители 2 десантно-штурмовой батальона, 2 место - батарея противотанковых управляемых ракет, а замкнули тройку лидеров - гвардейцы из медицинской роты.

Лучших результатов в личном зачете в номинации «За волю к победе» был награжден военнослужащий разведывательного батальона гвардии младший сержант Константин Кондалов. В номинации «За самый зрелищный бой» - представитель батареи противотанковых управляемых ракет гвардии сержант Антон Теплов. За «За лучшую техническую подготовку» победу одержал представитель 2 десантно-штурмового батальона гвардии рядовой Адис Шамшиев.

Временно исполняющий обязанности командира гвардии подполковник Юрий Голубович вручил победителям и призером соревнования кубки и грамоты. Кроме того памятные призы военнослужащим вручил советник главы администрации по вопросом спорта и от Федерации кикбоксинга г. Уссурийска Мучег Закарян

Победители будут представлять свое гвардейское соединение на Чемпионате Воздушно-десантных войск, который пройдет в 2022 году.

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