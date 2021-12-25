25.12.2021 (09:00)

На Сахалине состоялась церемония посвящения детей в ряды Юнармейцев

На Сахалине состоялась торжественная церемония посвящения школьников в ряды Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия». Около 50 юношей и девушек в этот день стали юными патриотами Отечества.

Торжественная церемония посвящения ребят в ряды военно-патриотического движения «Юнармия» прошла на территории арт-резиденции «Маяк» в городе Южно-Сахалинске.

Слова напутствия юным патриотам сказал заместитель командира армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) по военно-политической работе полковник Дмитрий Рожков. Ребята дали торжественную клятву на верность Отечеству и юнармейскому братству.

Юнармейское молодёжное движение является самым масштабным в островном регионе и продолжает пополнять свои ряды юными патриотами. Таким образом, на сегодняшний день на Сахалине и Курильских островах насчитывается уже около 3 тысяч юнармейцев.

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