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25.12.2021 (09:00)

На Сахалине состоялась церемония посвящения детей в ряды Юнармейцев

На Сахалине состоялась торжественная церемония посвящения школьников в ряды Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия». Около 50 юношей и девушек в этот день стали юными патриотами Отечества.

Торжественная церемония посвящения ребят в ряды военно-патриотического движения «Юнармия» прошла на территории арт-резиденции «Маяк» в городе Южно-Сахалинске.

Слова напутствия юным патриотам сказал заместитель командира армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) по военно-политической работе полковник Дмитрий Рожков. Ребята дали торжественную клятву на верность Отечеству и юнармейскому братству.

Юнармейское молодёжное движение является самым масштабным в островном регионе и продолжает пополнять свои ряды юными патриотами. Таким образом, на сегодняшний день на Сахалине и Курильских островах насчитывается уже около 3 тысяч юнармейцев.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Торжественные церемонии , Военно-патриотическое воспитание , Юнармия
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