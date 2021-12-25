25.12.2021 (08:30)

На Сахалине состоялись соревнования среди юнармейцев «Мастер-оружейник»

На Сахалине состоялись военно-спортивные соревнования среди юнармейцев островного региона «Мастер-оружейник».

Более 50 мальчишек и девчонок соревновались в сборке и разборке автомата АК-74, а также снаряжении магазина на скорость. Сначала сильнейших участников соревнований выявили в разделе сборка-разборка автомата Калашникова. Участникам были отведены две попытки, где засчитывалась лучшая из них. Кроме того, за наименьшее время юнармейцы снаряжали магазин автомата 30 учебными патронами.

«В подобном формате мы проводим второй турнир. В предыдущем году были представлены две команды, а в нынешнем география участников расширилась. В мире большую популярность имеют армейские международные игры (АРМИ). Взяв за пример эти состязания, мы стараемся сделать для ребят мероприятия, где они могут проявить свои навыки и умения, выявить свои слабые места, почувствовать вкус победы», — сказал начальник штаба «МО Юнармия в Южно-Сахалинске» Юлиан Красавин.

Лучшие результаты показали юные патриоты островного региона: Катасонов Артём, Ковалёв Женя, Машталлер Алина, Кириллова Ксения, Арцееыва Алина, Семёнова Катя, Харлова Алина, Чистопрядов Женя, Гладун Сергей, Разумов Костя, Легкая София, Южанина Ксения.

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