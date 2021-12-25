25.12.2021 (08:15)

Филиалом ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по Тихоокеанскому флоту в 2021 году удалось на четверть снизить объемы потребления ресурсов

В 2021 году филиал ФГБУ «Центрально жилищно-коммунального управления» Минобороны России по Тихоокеанскому флоту успешно выполнил поставленные задачи по содержанию и эксплуатации объектов военной и социальной инфраструктуры, а также полностью выполнил план по всем видам ресурсов.

Благодаря своевременной, оперативной и качественной работе по проверке и установке приборов учёта, оптимизации объектов, своевременному устранению порывов на теплотрассах, проведению реконструкции сетей водоснабжения на отдельных объектах, своевременному завершению ремонтных работ, проведению мероприятий по обеспечению энергосбережения (замена ламп накаливания на светодиодные на котельных и наружного освещения) достигнуто снижение объемов потребления ресурсов в 2021 году по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 24 %. Наилучшие показатели достигнуты по снижению объемов потребления энергоресурсов, по водоснабжению и теплоснабжению.

В 2021 году собственными силами филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ТОФ выполнен ремонт на 155 объектах.

В том числе произведён ремонт 5-ти объектов казарменно-жилищного фонда, 9-ти объектов коммунального назначения, 15-ти объектов жилого фонда, 34-х сетей электрического хозяйства, 10-ти сетей водоснабжения. На 64-х объектах произведены работы в рамках выполнения противопожарных мероприятий. Проведено обустройство 18-ти контейнерных площадок.

Силами сторонних специализированных организаций в 2021 году произведён ремонт на 3-х объектах казарменно-жилищного фонда: выполнен ремонт кровли Дома офицеров флота в посёлке Монгохто, отремонтировано служебное здание и казарменное помещение на территории военных городков в городе Владивосток.

План технического ремонта в 2021 году выполнен на 100%.

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