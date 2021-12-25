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25.12.2021 (08:00)

100 процентов призывников, поступающих в войска ВВО, будет вакцинировано от новой коронавирусной инфекции до конца новогодних праздников

Все призывники, поступившие для дальнейшего прохождения военной службы в войска Восточного военного округа, пройдут вакцинацию от новой коронавирусной инфекции COVID-19.

В военных медицинских учреждениях ВВО продолжается вакцинация призывников от новой коронавирусной инфекции первым компонентом препарата «Гам-КОВИД-Вак». Призывники, ранее прошедшие данную процедуру, прививаются вторым компонентом «Спутник-V».

На текущий момент 25 процентов новобранцев до призыва прошли вакцинацию в гражданских медицинских учреждениях, а 75 процентов призывников получат первый компонент препарата от новой коронавирусной инфекции по прибытии в воинские части военного округа до конца выходных и праздничных дней.

Перед процедурой, после двухнедельного карантина, пациент дает добровольное согласие и проходит обязательный углубленный медицинский осмотр, в ходе которого врач-терапевт измеряет температуру тела, давление и уровень сатурации ревакцинируемого.

Мероприятие проводится для предупреждения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции в войска военного округа.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Призывник , Военная служба по призыву , Восточный военный округ , COVID-19
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