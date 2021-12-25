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25.12.2021 (06:30)

Специалисты РЭБ ВВО начали подготовку к проведению конкурса «Электронный рубеж» в Республике Бурятия

В  общевойсковом объединении, дислоцированном в Республике Бурятия, специалисты радиоэлектронной борьбы (РЭБ) готовятся к конкурсу «Электронный рубеж».

Программа конкурса предполагает проверку практических навыков и теоретических знаний участников по целому ряду дисциплин.

Конкурсанты состязаются в тактико-специальной, специальной, автомобильной, технической, огневой и физической подготовке, а также выполняют ряд заданий по военной топографии. 

Особенность проведения конкурса и состязаний заключается в использовании современных средств РЭБ, предназначенных для обнаружения источников радиоизлучения, определения местоположения объекта и радиоэлектронному подавлению всех видов радиосвязи, в том числе сотовой.

Состязания предусматривают прохождение военнослужащими специального маршрута с препятствиями. Так, специалисты РЭБ преодолевают условно зараженный участок местности в общевойсковом защитном комплекте, оказывают первую медицинскую помощь, эвакуируют  условно раненого, выполняют нормативы по огневой подготовке.

После чего военнослужащие на время развертывают комплексы РЭБ, обнаруживают источники радиоэлектронного излучения.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Войска РЭБ , Конкурсы , АрМИ
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