25.12.2021 (07:30)

В ВВО молодые летчики подготовлены к выполнению летных заданий

В летных соединениях и воинских частях армии ВВС и ПВО Восточного военного округа в 2021 учебном году, в рамках подготовки летного состава к выполнению задач по предназначению, подготовлено несколько десятков молодых пилотов.

Помимо отработки теоретических вопросов пилотирования с молодыми летчиками проводились практические занятия по эксплуатации воздушных судов. После сдачи экзаменационных зачетов молодой летный состав был допущен к совершению полетов, в том числе с боевым применением вооружения летательных аппаратов.

В программу боевой подготовки входило выполнение, как простых элементов пилотажа: подготовка самолетов и вертолетов к вылету, выруливание на взлетную полосу, взлет и посадка, так и совершение фигур высшего пилотажа. Каждым пилотом были совершены одиночные и групповые полеты, отработан уход от средств противовоздушной обороны условного противника.

Заключительным этапом летной подготовки стала сдача экзаменов на классность. Кроме того, молодой летный состав армейской авиации ВВО привлекались к выполнению задач десантирования личного состава из вертолетов.

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