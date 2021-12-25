25.12.2021 (05:00)

Российские миротворцы вместе с благотворителями передали новогодние подарки 800 детям Мардакертского района Нагорного Карабаха

Военнослужащие российского миротворческого контингента совместно с благотворителями в рамках предновогодних праздников провели гуманитарную акцию в отдаленном районе Нагорного Карабаха. Специалисты центра гуманитарного реагирования поздравили и подарили более 800 детям школы населенного пункта Ванк Мардакертского района, расположенной вблизи линии разграничения сторон.

«Российским миротворческим контингентом совместно с ассоциацией благотворительных организаций была проведена новогодняя акция в Мардакертском районе, в населенном пункте Ванк. Более 800 детишек получили новогодние подарки, игрушки и конфеты», - рассказал представитель российского миротворческого контингента Александр Кудрин.

Дети и воспитатели школы поблагодарили специалистов центра гуманитарного реагирования российского миротворческого контингента и представителей благотворительного фонда за оказанную помощь, игрушки и новогодние наборы.

«Сначала хочу сказать огромное спасибо вам, русским миротворцам, что вы защищаете наши земли, помогаете нам защищать наши земли. Сегодня мы в Ванкской средней школе, такой маленький предновогодний концерт устроили, благодарность вам. Наши дети очень были рады, что вы подарили подарки, маленькие и большие - разницы нет. Главное, что подарили улыбки нашим детям» - сказала жительница Мардакертского района Мира Лазарян.

В праздничные дни российские миротворцы вместе с благотворителями проведут около 70 гуманитарных акций и подарят подарки около 8 тыс. детям из отдаленных районов Нагорного Карабаха вблизи линии разграничения сторон.

Ранее, самолетом военно-транспортной авиации Минобороны России доставили из Москвы в Ереван очередную партию гуманитарного груза для детей Нагорного Карабаха. Гуманитарная помощь весом около 20 тонн была собрана благотворительными организациями и загружена на военный борт на аэродроме «Чкаловский» в Московской области. Далее груз из Еревана был доставлен миротворцами в Нагорный Карабах.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.



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