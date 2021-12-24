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24.12.2021 (23:30)

В Чебоксарах прошел пятый республиканский юнармейский слёт

«Юнармия» – это мы!» - под таким девизом на днях в Чебоксарах  прошел пятый республиканский юнармейский слёт, собравший под своим крылом более 250 членов и 34 руководителя школьных юнармейских отрядов районов и городов Чувашии.

На торжественном открытии слёта участников приветствовали министр образования и молодежной политики республики Д. Захаров, республиканский военный комиссар Б. Холиков, председатель регионального отделения ДОСААФ С. Матвеев. Лучшие педагоги республики были награждены благодарственными письмами главы республики и министерства образования и молодежной политики, самые активные юнармейцы – знаками «Юнармейская доблесть» 3-й степени.

На слёте избран новый состав регионального штаба «Юнармии». В состав вошли три представителя ДОСААФ - председатель регионального отделения С. Матвеев, начальник отдела А. Ушенин м заместитель  начальника Чебоксарской объединенной технической школы С. Степанов.

Внимание участников слёта привлекли тематические образовательные программы и мастер-классы: «Основы командования юнармейским отделением», «Юнармейский КВН», «Профориентация», «Я - спасатель», «Спасская башня». Спасская башня была представлена курсантами клуба «Юный патриот» Чебоксарской ОТШ. Региональное отделение ДОСААФ и клуб «Ушаковцы» организовали площадку  «Стрелковое вооружение.

Юнармейцы Чувашии занимают лидирующие позиции в конкурсах различного уровня. Юнармейцы – активные участники проектов Приволжского федерального округа «Герои Отечества», «Гвардеец», «Зарница Поволжья» и других.

Так, в уходящем году команда Батыревской средней школы № 1 стали участниками всероссийской военно-спортивной игры «Победа» в Москве. А в  «Орлёнке» на летних юнармейских играх в соревнованиях по легкой атлетике Александра Иванова из Цивильской школы № 1 заняла шесть призовых мест, став самым лучшим спортивным юнармейцем смены.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Юнармия , ДОСААФ
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