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24.12.2021 (21:45)

В челябинском аэроклубе прошли мемориальные соревнования «Сильные духом»

Эти состязания с элементами парашютной подготовки, организованные региональным центром патриотического воспитания детей и молодежи «Авангард» при поддержке регионального отделения ДОСААФ, привлекли внимание 10 команд образовательных организаций и патриотических клубов области.

Участники соревнований прошли прыжковую подготовку и преодолели военизированную эстафету, а наиболее подготовленные юноши и девушки, в основном это командиры команд, совершили учебно-тренировочный прыжок с парашютом Д-6 с высоты 800 м из самолета «Ан-2».

В младшей возрастной группе первенствовала команда «Бастион» Верхнеуральского района. Призовую компанию победителям составили  

«Гюрза» Коркинского района (второе место) и ребята Долгодеревенской средней школы Сосновского района (третье место).

Состязания в старшей возрастной группе в полном соответствии с обязывающим названием выиграла «Гвардия» областного центра дополнительного образования детей. Второй результат у команды «Заря-1» Аргаяшский района. Призовую тройку замкнула команда «Уральский регион» Челябинского техникума промышленности и городского хозяйства им. Я.П. Осадчего.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Соревнования , ДОСААФ
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