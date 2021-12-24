24.12.2021 (22:30)
Кадеты-авиаторы прикоснулись к истории ДОСААФ
Председатель местного отделения ДОСААФ Никольского района Пензенской области, руководитель штаба движения «Юнармия» Владимир Горшков в школе №3 города Никольска провёл урок истории, посвящённый 95-летию оборонного общества страны.
Учащиеся 6-го кадетского класса авиационной направленности увидели фильм, знакомящий с историей создания оборонной организации, целями и задачами организации, славном боевом пути и мирных буднях воспитанников оборонного общества, ролью ДОСААФ в деле военно-патриотического воспитания молодёжи.
Владимир Горшков дополнил фильм интересным рассказом о работе ДОСААФ в настоящее время, а также ответил на многочисленные вопросы ребят.
Новости по теме:
Российские военнослужащие в Приднестровье провели для юнармейцев экскурсию по музею имени Александра Суворова
Метки: