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24.12.2021 (22:30)

Кадеты-авиаторы прикоснулись к истории ДОСААФ

Председатель местного отделения ДОСААФ Никольского района Пензенской области, руководитель штаба движения «Юнармия» Владимир Горшков в школе №3 города Никольска провёл урок истории, посвящённый 95-летию оборонного общества страны.

Учащиеся 6-го кадетского класса авиационной направленности увидели  фильм, знакомящий с историей создания оборонной организации, целями и задачами организации, славном боевом пути и мирных буднях воспитанников оборонного общества, ролью ДОСААФ в деле военно-патриотического воспитания молодёжи.

Владимир  Горшков дополнил фильм интересным рассказом  о работе ДОСААФ в настоящее время, а также ответил на многочисленные вопросы ребят.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военно-патриотическое воспитание , Юнармия , ДОСААФ
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