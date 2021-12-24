24.12.2021 (22:15)

Десятки ребят присягнули на верность юнармейскому братству

В Центральном Доме «ЮНАРМИИ» прошла церемония вступления в ряды Движения. Нагрудные знаки и удостоверения юнармейцев вручили 40 школьникам.

Учащиеся столичной школы № 1595 произнесли торжественную клятву, пообещав следовать традициям доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки, чтить память героев, сражавшихся за Родину, быть достойными гражданами России.

«Уверен, что это событие запомнится вам надолго. Вы вступаете в ряды Движения и становитесь одной большой юнармейской семьей. Нас по всей стране уже более миллиона человек! Каждый из вас знает Клятву. О чем там говорится? С честью и гордостью нести высокое звание юнармейца. Я надеюсь, что вы пронесете это через года и всегда будете вспоминать то время, которое подарило вам друзей-юнармейцев и наставников, всегда готовых прийти на помощь, рассказать, показать и научить», - сказал заместитель начальника Главного штаба «ЮНАРМИИ» Антон Кузнецов.

При этом он подчеркнул, что в рядах Движения каждый сможет найти поддержку своим талантам и устремлениям в спорте, науке и искусстве.

Особенной торжественности мероприятию добавила церемония награждения особо отличившихся юнармейцев. Так, медали «Юнармейская доблесть» 3 степени за активность и успехи в работе Движения были удостоены Надежда Шальнева и Даниил Лесных, а Екатерине Лошковой из столичного юнармейского Воздушно-Десантного отряда «Десантер» вручили грамоту за победу во Всероссийском конкурсе исследовательских работ школьников по генеалогии.

«Конкурс, организованный Фонд содействия укреплению семейно-исторической памяти граждан и соотечественников «Семейная история», был реализован в этом году. Движение поддержало проект и в рамках конкурса была учреждена Партнерская номинация «ЮНАРМИИ». Юнармейцы со всей страны снимали видеосюжеты, писали эссе и составляли генеалогическое дерево своей семьи. По итогам победителями в номинации стали ребята из Мордовии, Приморского края и Москвы», - рассказал Первый заместитель начальника Главного штаба движения «ЮНАРМИЯ» Виктор Кауров.

Призы и дипломы двум победителям уже отправились к своим адресатам, а Екатерину Лошкову с победой было решено поздравить в Центральном доме «ЮНАРМИИ».

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