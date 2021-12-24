24.12.2021 (22:00)

В Нижневартовске завершился слёт поисковиков

Мероприятие проведено в рамках реализации муниципальной программы «Молодежь Нижневартовска на 2021-2030 годы». В акции в режиме онлайн участвовали 13 поисковых отрядов.

Команды отрядов на слёте продемонстрировали все, на что способны в четырех видах программы – «Визитная карточка», «Оружие, обмундирование, знаки различия Великой Отечественной войны», «Музей одного экспоната», «Интеллектуальный конкурс».

А действия команд оценивали председатель местного отделения ДОСААФ А. Юрьев, председатель организации ветеранов Афганистана М. Исмагилов, специалист-эксперт управления по молодежной политике П. Крупин, главный специалист департамента образования горадминистрации А. Алферов и директор центра «Патриот» Ф. Кадров.

Победу в слёте одержал отряд «Самотлор» центра «»Патриот». «Гвардеец» ДОСААФ Нижневартовска завоевал второе место. Замкнул тройку сильнейших коллективов отряд «Родина» средней школы № 19.

В активе «Самотлора» есть еще три приза в специальных номинациях: «За сплоченность команды», «Лучшая экспозиция» и «Знатоки истории».

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