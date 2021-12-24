24.12.2021 (22:45)

В Кургане прошла акция, приуроченная ко Дню героев Отечества

К недавнему Дню героев Отечества была приурочена торжественная акция в Кургане на аллее Славы около стелы «Зауральцы – Герои Советского Союза».

Почтить память героев здесь собрались представители правительства Курганской области, администрации города, областного военкомата, силовых структур, регионального отделения ДОСААФ, других общественных и ветеранских организаций, кадеты, юнармейцы, учащиеся школ.

Участников памятного мероприятия приветствовала заместитель губернатора области по социальной политике Лариса Кокорина. От оборонной организации Зауралья выступил и.о. председателя регионального отделения ДОСААФ, полковник запаса Эдуард Лобачев.

В своем выступлении он отметил, что среди героев есть люди, связанные судьбой с Курганской областью. Они стали примером не только для молодежи Зауралья, но и всей страны: первые дважды Герои Советского Союза, летчики-асы Григорий Кравченко и Сергей Грицевец, знаменитые полководцы маршал Советского Союза Филипп Голиков, генерал-полковник Михаил Шумилов, генерал-лейтенант Федор Катков, генерал-майор Григорий Криволапов, генерал-лейтенант Александр Черепанов.

Более 75 тысяч уроженцев Курганской области за годы Великой Отечественной войны награждены боевыми наградами и орденами за ратные подвиги. 115 удостоены звания Героя Советского Союза, 96 присвоено звание Героя Социалистического Труда, 12 – звание Героя России, 30 человек – кавалеры ордена Славы.

Участники мероприятия почтили минутой молчания память павших в боях зауральцев и возложили цветы к стеле «Зауральцы – Герои Советского Союза», мемориалу Славы у Вечного огня, памятнику Герою Советского Союза генерал-полковнику Михаилу Шумилову, и бюсту солдату Великой Отечественной войны, единственному в Курганской области обладателю пяти медалей «За отвагу» Максиму Захарову.

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