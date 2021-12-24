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24.12.2021 (21:15)

Конкурс стендового моделизма завершился в Ханты-Мансийске

Члены клуб стендового моделирования «Диорама» регионального отделения ДОСААФ Псковской области были участниками международного онлайн конкурса стендового моделизма «LockdownModel-2021», завершившегося на днях Ханты-Мансийском политехническом музее.

Девять авторов псковского клуба - Сергей Бондарь, Алексей Ефимов, Сергей Кобков, Геннадий Комар, Олег Круглов, Александр Кудрин и Денис Матвеев представили на конкурс 23 работы в 11 номинациях. В подростковом и юношеском разделе заслужили внимание сюжетные работы Андрея Иванова (13 лет, «Танковое танго») и Дмитрия Осипова (15 лет, «Трофей»).

На международном конкурсе стендового моделизма основную массу экспонатов составили преимущественно сюжетные, виньетки и диорамы, а также много моделей самолётов, кораблей и судов, авто- и бронетехники. На днях жюри конкурса должно объявить фамилии победителей.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Конкурсы , ДОСААФ
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