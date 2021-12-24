24.12.2021 (21:30)

В Псковской области поблагодарили военных врачей за оказанную помощь населению в борьбе с коронавирусной инфекцией

Военные врачи Западного, Южного и Восточного военных округов завершили оказание помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией населению Псковской области.

Всего за полгода в госпиталях военными и гражданскими врачами было принято на лечение свыше тысячи человек.

Со словами благодарности к медицинским специалистам Министерства обороны обратилась заместитель председателя комитета здоровья Надежда Рагозина: «Сегодня заканчивается период командировки военных медиков в наш регион, и от имени Губернатора области, администрации области, комитете по здравоохранению и от имени медицинских организаций примите слова нашей глубочайшей благодарности, за неоценимую помощь, которую нам оказали. Без Вас нам было, и было бы безмерно трудно. Государственная медицина в тот момент, когда вы приехали находилась на грани своих возможностей, и та помощь, которую Вы нам оказали, она действительно неоценима. Наверное, в этот момент мы поняли, что не важно гражданские мы или военные, в первую очередь мы коллеги и там, где нам нужна помощь друг другу, сотрудничество друг с другом. И как с нашей стороны, так и с Вашей, мы всегда готовы прийти друг другу на помощь, и я надеюсь, что наше сотрудничество будет продолжаться и впредь. Ну и конечно, эта командировка продемонстрировала нам что наша армия — это слава нашей страны, а наши военные медики, это слава нашей медицины!» - сказала она.

В завершении торжественного мероприятия военные медики были награждены благодарственными письмами, памятными и новогодними подарками.

В настоящее время медицинский персонал Минобороны готовится к убытию в пункты постоянной дислокации автомобильным, железнодорожным и авиатранспортом.

В период с 26.06.21 по 23.12.21 в соответствии с решением Министра обороны Российской Федерации генерала армии С.К. Шойгу медицинские специалисты из состава военно-медицинских подразделений и военно-медицинских организаций Западного, Южного и Восточного военных округов были задействованы в оказании помощи при лечении больных новой коронавирусной инфекцией в инфекционных госпиталях Псковской области.

В числе прибывших были врачи-специалисты, ординаторы, старшие ординаторы, начальники отделений, фельдшера, старшие медицинские сестры, медицинские сестры палатные (постовые).

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