24.12.2021 (21:00)

Завершился оперативно-мобилизационный сбор руководящего состава Балтийского флота

На Балтийском флоте подвели итоги трехдневного организационно-мобилизационного сбора руководящего состава Балтийского флота под руководством командующего флотом вице-адмирала Виктора Лиины. В нем приняли участие более 100 военнослужащих командного состава соединений и объединений флота.

В ходе сбора были выработаны единые методики проведения занятий по боевой и мобилизационной подготовке, разноуровневых учений и внезапных проверок боеготовности соединений и воинских частей Балтийского флота.

Учебный сбор был начат с научно-исторической конференции, посвящённой героическим традициям ВМФ России, по завершении которой участники почтили память героев Великой Отечественной войны, возложив цветы и венки к памятнику 1200 гвардейцам, погибшим при штурме города.

Далее состоялось проведение нескольких десятков учебно-методических мероприятий. В их числе – круглые столы, семинары, демонстрация тематических фильмов, слайдов и фотоматериалов по кругу рассматриваемых вопросов военной безопасности в зоне ответственности Балтийского флота.

Кроме того, во второй день мероприятия впервые в рамках оперативно-мобилизационного сбора была проведена командно-штабная военная игра. Новый метод оперативной подготовки позволил офицерам отработать учебно-боевые задачи, находясь в роли должностных лиц условной группировки войск, сформированной на определённом операционном направлении. Данная форма обучения позволяет готовить офицеров к выполнению задач в составе единого органа управления на различных театрах военных действий. В отличие от командно-штабного учения, в игре не задействуются подразделения для обозначения действий войск.

В ходе сбора также состоялись показные занятия по вопросам приведения подразделений в высшие степени боевой готовности, отражению нападений условных незаконных вооружённых формирований на объекты флота.

Также военнослужащие командного состава БФ приняли участие в практических занятиях в соответствии с утверждённым планом.

Для участников сбора была организована выставка современного вооружения, военной техники и экипировки.

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