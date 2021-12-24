Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

24.12.2021 (19:30)

В Нижегородской области начался полевой выход со специалистами РХБ защиты танковой армии ЗВО

На полигоне Мулино в Нижегородской области стартовал полевой выход со специалистами отдельного полка радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа (ЗВО).

Военнослужащие предварительно прошли курс теоретических занятий и приступили к отработке практических действий как в составе подразделений с подчиненным личным составом, так и в индивидуальном порядке.

В рамках полевого выхода военнослужащие отработают ряд задач по проведению дезинфекции и дегазации личного состава, вооружения и военной техники после преодоления условно зараженного участка местности, проведут специальные занятия на тяжелых огнемётных системах ТОС-1А «Солнцепек» и отработают маскировку с помощью постановки аэрозольных завес, применяя новейшие образцы военной техники.

В мероприятии боевой подготовки задействовано свыше 40 единиц вооружения и военной техники. Полевой выход проходит под руководством начальника войск РХБ защиты гвардейской танковой армии ЗВО полковника Кирилла Рогачева.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Сотрудники ЖКС № 10 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ЗВО в 2021 году обеспечили коммунальными услугами 122 военных городка
В Оперативной группе российских войск в Приднестровье проведено занятие со связистами
Российские военнослужащие в Приднестровье провели для юнармейцев экскурсию по музею имени Александра Суворова
Тренировка по стрельбе и управлению огнём артиллерии провели морские пехотинцы Балтийского флота

Метки:
Войска РХБ защиты , Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false