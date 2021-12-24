24.12.2021 (18:45)

Под Самарой прошло учение с участием снайперов ЦВО

Снайперы мотострелкового соединения Центрального военного округа провели учение в Самарской области с применением недавно поступивших на вооружение модернизированных винтовок СВ-98 и крупнокалиберных АСВКМ.

По замыслу учения, снайперские пары совершили марши на 10 километров, скрытно обходя сторожевые посты, с целью поиска и ликвидации противника. Стрельба по целям велась на дальности до 1,5 тыс. метров. При отходе к месту эвакуации военнослужащие отработали действия при внезапной встрече с патрулями неприятеля. Корректировка огня проводилась с помощью комплексов разведки управления и связи (КРУС) «Стрелец» и переносных лазерных приборов разведки ЛПР.

Учение прошло на Рощинском полигоне. В нем приняли участие около 50 снайперов.

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