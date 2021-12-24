24.12.2021 (20:00)
С военнослужащими Энгельсского соединения дальней авиации проведен правовой час
В Энгельсском соединении дальней авиации, дислоцированном в Калужской, Мурманской и Саратовской областях, проведён единый день правовых знаний.
Должностными лицами авиационного соединения дальней авиации зачитаны основные требования Уставов Вооружённых Сил Российской Федерации, права о предоставляемых льготах, порядок и правила прохождения военной службы, а также статьи уголовного и уголовно-процессуального кодексов, касаемые преступлений против военной службы.
Проанализирован правопорядок при исполнении военнослужащими специальных обязанностей.
Проведение правовых часов в воинских частях способствует повышению правовой грамотности военнослужащих, а разъяснение законов Российской Федерации служит правильному их толкованию.
Мероприятие проведено под руководством начальника штаба авиационного соединения дальней авиации гвардии подполковника Наиля Файзулина.