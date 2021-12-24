24.12.2021 (20:00)

С военнослужащими Энгельсского соединения дальней авиации проведен правовой час

В Энгельсском соединении дальней авиации, дислоцированном в Калужской, Мурманской и Саратовской областях, проведён единый день правовых знаний.

Должностными лицами авиационного соединения дальней авиации зачитаны основные требования Уставов Вооружённых Сил Российской Федерации, права о предоставляемых льготах, порядок и правила прохождения военной службы, а также статьи уголовного и уголовно-процессуального кодексов, касаемые преступлений против военной службы.

Проанализирован правопорядок при исполнении военнослужащими специальных обязанностей.

Проведение правовых часов в воинских частях способствует повышению правовой грамотности военнослужащих, а разъяснение законов Российской Федерации служит правильному их толкованию.

Мероприятие проведено под руководством начальника штаба авиационного соединения дальней авиации гвардии подполковника Наиля Файзулина.

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