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24.12.2021 (18:30)

Для ветеранов дальней авиации провели торжественное мероприятие в Саратовской области

Военнослужащие Энгельсского соединения дальней авиации провели торжественное мероприятие для ветеранов, приуроченное к 107-летию со дня образования дальней авиации.

Перед зрителями выступили художественные коллективы авиационного полка.

На торжественном мероприятии ветеранам дальней авиации вручили ценные подарки, благодарственные письма и грамоты.

Ветераны в свою очередь поделились с военнослужащими воспоминаниями о годах своей службы.

«Для нас большая честь и ответственность провести такую культурную программу в день 107-летия образования дальней авиации для наших дорогих ветеранов. Мероприятие получилась очень колоритным, артисты подняли всем собравшимся настроение. Зрители тепло приняли и долго не хотели отпускать участников выступлений», – сообщил начальник штаба соединения дальней авиации гвардии подполковник Наиль Файзулин.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Ветераны , Воздушно-космические силы (ВКС)
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