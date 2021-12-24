24.12.2021 (18:30)
Для ветеранов дальней авиации провели торжественное мероприятие в Саратовской области
Военнослужащие Энгельсского соединения дальней авиации провели торжественное мероприятие для ветеранов, приуроченное к 107-летию со дня образования дальней авиации.
Перед зрителями выступили художественные коллективы авиационного полка.
На торжественном мероприятии ветеранам дальней авиации вручили ценные подарки, благодарственные письма и грамоты.
Ветераны в свою очередь поделились с военнослужащими воспоминаниями о годах своей службы.
«Для нас большая честь и ответственность провести такую культурную программу в день 107-летия образования дальней авиации для наших дорогих ветеранов. Мероприятие получилась очень колоритным, артисты подняли всем собравшимся настроение. Зрители тепло приняли и долго не хотели отпускать участников выступлений», – сообщил начальник штаба соединения дальней авиации гвардии подполковник Наиль Файзулин.