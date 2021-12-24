24.12.2021 (18:15)

В Энгельсском соединении дальней авиации прошла комплексная тренировка с подразделениями антитеррора

В Энгельсском соединении дальней авиации прошла комплексная тренировка с подразделениями антитеррора с практическим выполнением задач по предназначению.

В ходе динамических розыгрышей военнослужащие отработали действия по своевременному недопущению проникновения групп «противника» на территорию авиационного полка, объектов и сооружений соединения, а также выполнили задачи по блокированию и уничтожению условных диверсионно-разведывательных групп.

Медицинский состав подразделения выполнил эвакуацию условно раненых военнослужащих в безопасную зону и оказание им первой медицинской помощи.

Для создания максимально реалистичной обстановки захвата применялись холостые боеприпасы и средства имитации взрывов.

К тренировке принимали участие более 50 военнослужащих, было задействовано свыше 10 единиц автомобильной и специальной техники.

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