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24.12.2021 (17:45)

Артиллеристы танковой армии ЗВО в Нижегородской области отработали более 200 огневых задач в 2021 году

Подразделения артиллерийского соединения гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО), дислоцированного в Нижегородской области, в течение года отработали более 200 задач огневого поражения противника.

При выполнении боевых стрельб из самоходных гаубиц «Мста-С», реактивных систем залпового огня «Град» и минометов поражались одиночные и групповые цели. Артиллеристы совершенствовали практические навыки и слаженность действий при выборе, занятии, оборудовании и маскировке огневых позиций, а командиры подразделений закрепляли навыки принятия решений в управлении огнем своих подразделений.

На полигонах и учебно-тренировочных комплексах полигона Мулино в ходе проведения мероприятий учебного периода учебно-боевые задачи выполняли более 1000 военнослужащих, было задействовано свыше 100 единиц артиллерийского вооружения, военной и специальной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Артиллерия , Западный военный округ
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