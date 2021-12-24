Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

24.12.2021 (17:30)

С военнослужащими подразделений РХБ защиты и медицинской службы проведены занятия по ликвидации последствий чрезвычайных происшествий

В соединениях и воинских частях гвардейской танковой армии Западного военного округа прошли занятия по ликвидации последствий чрезвычайных происшествий с подразделениями РХБЗ защиты и военнослужащими медицинской службы.

Главной задачей занятий стала комплексная проверка военнослужащих и техники на готовность к противодействию распространения вирусных заболеваний среди личного состава.

Подразделения РХБЗ отработали полную дезинфекцию колёсной и гусеничной техники, а также мест общего пользования с помощью специальных химических растворов и авторазливочных станций АРС- 14.

Всего в занятиях на территории 5 субъектов Российской Федерации приняло участие порядка 1000 военнослужащих и около 60 единиц военной и специальной техники танкового объединения ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
В Оперативной группе российских войск в Приднестровье проведено занятие со связистами
Российские военнослужащие в Приднестровье провели для юнармейцев экскурсию по музею имени Александра Суворова
Тренировка по стрельбе и управлению огнём артиллерии провели морские пехотинцы Балтийского флота
Начальнику штаба гвардейской общевойсковой армии ЗВО гвардии полковнику Андрею Пятаеву вручено очередное воинское звание «генерал-майор»

Метки:
Войска РХБ защиты , Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false