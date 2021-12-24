24.12.2021 (17:30)

С военнослужащими подразделений РХБ защиты и медицинской службы проведены занятия по ликвидации последствий чрезвычайных происшествий

В соединениях и воинских частях гвардейской танковой армии Западного военного округа прошли занятия по ликвидации последствий чрезвычайных происшествий с подразделениями РХБЗ защиты и военнослужащими медицинской службы.

Главной задачей занятий стала комплексная проверка военнослужащих и техники на готовность к противодействию распространения вирусных заболеваний среди личного состава.

Подразделения РХБЗ отработали полную дезинфекцию колёсной и гусеничной техники, а также мест общего пользования с помощью специальных химических растворов и авторазливочных станций АРС- 14.

Всего в занятиях на территории 5 субъектов Российской Федерации приняло участие порядка 1000 военнослужащих и около 60 единиц военной и специальной техники танкового объединения ЗВО.

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