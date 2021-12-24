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24.12.2021 (17:15)

В Нижегородской области артиллеристы танковой армии ЗВО с помощью данных, полученных от расчетов беспилотников, поразили цели мортирным огнем

На полигоне Мулино в Нижегородской области военнослужащие отдельной артиллерийской бригады гвардейской танковой армии Западного военного округа применили беспилотные летательные аппараты (БпЛА) «Орлан-10» для разведки местности и корректировки огня артиллерии. 

В рамках тренировки расчеты БпЛА подняли в небо над полигоном 3 беспилотных летательных аппарата, главной задачей которых стало обнаружение противника, передача координат целей и корректировка огня артиллерии по обнаруженным целям. БпЛА производили полет на высоте от 500 до 1200 метров.

Составив полноценную карту местности, расчет управления комплексом обнаружил все скрытые позиции условного противника. Во время мортирной стрельбы батарей самоходных гаубиц «Мста-С» расчеты беспилотников корректировали огонь с помощью оптических средств наблюдения.

Занятия прошли в рамках тактического учения с артиллерийскими подразделениями гвардейской танковой армии ЗВО. Всего в тренировке в рамках учения приняло участие более 200 военнослужащих и было задействовано порядка 60 единиц вооружения, военной и специальной техники отдельной артиллерийской бригады танковой армии ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Боевая подготовка , Беспилотные летательные аппараты (БпЛА)
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