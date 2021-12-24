24.12.2021 (17:00)

Специалисты медицинской службы ЗВО получили свыше 5 тыс. единиц оборудования и вакцин от COVID-19 для помощи жителям Смоленской области

Специалисты медицинской службы Западного военного округа получили свыше 5 тысяч единиц медицинского оборудования и отечественных вакцин «Спутник V» для помощи жителям региона в борьбе с коронавирусной инфекцией в Смоленской области.

В целях своевременного определения наличия коронавирусной инфекции увеличено число аппаратов для проведения томографии органов грудной клетки, электрокардиограммы, приёма и исследования общих и биохимических анализов, а также число палат для дальнейшего лечения инфицированных.

Для регулярной ревакцинации военнослужащих и членов их семей работают около десятка пунктов вакцинации проводимой военными медиками ЗВО. Предварительно каждый прививающийся проходит первичный медицинской осмотр, узнаёт о всех противопоказаниях, ограничениях и рекомендациях, а после находится под трёхдневным контролем со стороны врачей.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице