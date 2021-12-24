24.12.2021 (16:45)

Десантники из Приморья провели контрольное занятие по огневой подготовке на полигоне Барановский

В соответствии с планом боевой подготовки соединения на полигоне Барановский с подразделениями Уссурийского гвардейского десантно-штурмового соединения проведено контрольное занятие по огневой подготовке.

Целью занятия была проверка навыков личного состава по огневой подготовке за декабрь месяц.

В ходе проведения занятий военнослужащие зенитно-ракетной батареи выполнили стрельбу по наземным целям из зенитной установки ЗУ-23-2, а также упражнение контрольных стрельб из автомата АК-74 М и АК-12.

Руководитель занятий отметил грамотные действия личного состава при выполнении контрольных занятий.

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