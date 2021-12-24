24.12.2021 (16:30)

Сотрудники ЖКС № 10 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ЗВО в 2021 году обеспечили коммунальными услугами 122 военных городка

Сотрудники жилищно-коммунальной службы № 10 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по Западному военному округу в 2021 году обеспечили коммунальными услугами 122 военных городка в Воронежской, Белгородской и Липецкой областях.

За 2021 год ЖКС №10 обслужила 723 коммунальных объекта и казарменно-жилищного фонда Минобороны России, из них: 530 зданий казарменно-жилищного фонда, 113 коммунальных объекта, 33 казармы, 20 штабов, 16 объектов жилого фонда и 11 столовых. Было задействовано 44 единицы техники, из них: 14 автомобильной, 23 коммунальной и 7 инженерной.

Отопительный сезон проходит в штатном режиме, обслуживаемые военные городки в полном объеме обеспечены коммунальными услугами. На прикотельных складах сформирован аварийный запас материалов, инструментов и топлива.

Кроме того, в преддверии длительных новогодних праздников, специалисты жилкомслужбы досконально проверили объекты военной и социальной инфраструктуры, нормативные запасы твердого и жидкого топлива в 68 котельных, а также качественное и бесперебойное предоставление коммунальных услуг.

Всего в новогодние праздники будет дежурить 5 аварийно-ремонтных бригад в интересах Минобороны России на пунктах управления, расположенных в городах: Воронеж, Острогожск, Богучар, Белгород, Валуйки и Липецк.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице