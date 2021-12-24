24.12.2021 (16:00)

Артиллеристы ЦВО уничтожили караван с оружием и боеприпасами условного противника в предгорье Западного Саяна

Артиллерийские подразделения горного мотострелкового соединения общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Туве, во время учения на полигоне Кара-Хаак уничтожили караван условного противника с оружием и боеприпасами.

По замыслу учения, расчёт беспилотного летательного аппарата (БпЛА) «Орлан-10» обнаружил в горах караван условного противника, перевозивший оружие и взрывчатые вещества. Полученные данные были переданы на командный пункт, где принято решено об уничтожении «противника».

В назначенный район были направлены расчеты артиллерийских установок (САУ) 2С23 «Нона-СВК». Заняв огневые позиции, военнослужащие выполнили мортирную стрельбу по целям на дальностях до 10 км по обратной стороне горного склона. Контроль поражения целей и корректировку огня в небе осуществляли БпЛА «Орлан-10».

В учении было задействовано около 500 военнослужащих и более 20 единиц военной техники.

Общевойсковое объединение ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской, Тюменской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В его состав входят мотострелковые, артиллерийское и зенитно-ракетное соединения, войска РХБЗ и связи.

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