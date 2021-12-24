24.12.2021 (15:45)

Снайперы ЦВО ликвидировали лидеров условных боевиков на учении в Сибири

Военнослужащие подразделения специального назначения Центрального военного округа, в ходе учения ликвидировали лидеров условной бандгруппы на учении в Новосибирской области.

По замыслу учения, в ходе проведения разведывательных мероприятий подразделением специального назначения были захвачены документы с данными о времени и маршруте передвижения лидеров условного противника, после чего было принято решение об их уничтожении.

Для выполнения задач были задействованы снайперские пары, вооруженные винтовками СВ-98 и «Винторез» оборудованные для бесшумной стрельбы. Определив наилучшее место для ведения огня, снайперы приступили к оборудованию основной и ложной позиций, чтобы избежать обнаружения условным противником. При приближении колонны снайперы вывели из строя основные агрегаты машин и уничтожили командный состав условного противника. Затем снайперские пары отошли в район сбора под прикрытием группы спецназа.

Особое внимание в ходе учения было уделено вопросам маскировки и скрытому перемещению, а также ведению прицельного огня на дистанциях до 1000 метров.

В учении приняли участие более 100 военнослужащих и около 10 единиц военной и специальной техники.

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