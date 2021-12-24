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24.12.2021 (15:15)

Два штурмовика Су-25 пополнили авиапарк российской военной базы Кант в Киргизии

Согласно плану поставок основных образцов вооружения и военной техники в 2021 году на вооружение объединенной российской военной базы Кант, дислоцированной в Республике Киргизия, поступили два штурмовика Су-25.

Пара штурмовиков поступила на вооружение российской военной базы взамен имеющихся самолетов. Новые Су-25 прошли комплексное обновление, на самолетах были заменены технические узлы и агрегаты, обновлена авионика и навигационное оборудование.

Штурмовик Су-25 предназначен для уничтожения малоразмерных подвижных и неподвижных наземных объектов в условиях визуальной видимости днем и ночью, а также малоскоростных воздушных целей на переднем крае в тактической и ближайшей оперативной глубине.

Объединенная российская военная база «Кант» является частью Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении имеются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Материально-техническое обеспечение (МТО) , Центральный военный округ , Военная база , Киргизия
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