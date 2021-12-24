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24.12.2021 (14:45)

Российские военнослужащие в Приднестровье провели для юнармейцев экскурсию по музею имени Александра Суворова

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели экскурсию для юнармейцев по музею имени Александра Васильевича Суворова.

Музей находится на территории военного городка ОГРВ ПРРМ в здании, которое было построено одновременно с возведением Срединной крепости в 1792 году под руководством полководца Суворова.

Экспозиция музея посвящена жизни и деятельности генералиссимуса Александра Васильевича Суворова, его полководческому искусству, а также предметам быта XVIII века.

Музей Суворова является одним из залов музея Боевой cлавы ОГРВ ПРРМ, который включает в себя зал Великой Отечественной войны, зал Афганской войны и зал, посвященный миротворческой операции в Приднестровье.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Музеи , Военно-патриотическое воспитание , Юнармия
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