24.12.2021 (14:45)
Российские военнослужащие в Приднестровье провели для юнармейцев экскурсию по музею имени Александра Суворова
Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели экскурсию для юнармейцев по музею имени Александра Васильевича Суворова.
Музей находится на территории военного городка ОГРВ ПРРМ в здании, которое было построено одновременно с возведением Срединной крепости в 1792 году под руководством полководца Суворова.
Экспозиция музея посвящена жизни и деятельности генералиссимуса Александра Васильевича Суворова, его полководческому искусству, а также предметам быта XVIII века.
Музей Суворова является одним из залов музея Боевой cлавы ОГРВ ПРРМ, который включает в себя зал Великой Отечественной войны, зал Афганской войны и зал, посвященный миротворческой операции в Приднестровье.
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