24.12.2021 (15:00)

Во Владивостоке сдан новый многоквартирный жилой дом для проживания около 300 семей военнослужащих

В преддверии Нового года во Владивостоке состоялась торжественная передача нового многоквартирного дома с вручением ключей семьям военнослужащих Тихоокеанского флота и Восточного военного округа. 10-ти этажный жилой дом на 299 квартир расположен в строящемся перспективном районе города Снеговая падь по адресу ул. Смирнова, д. 10.

В ходе торжественной церемонии исполняющий обязанности заместителя командующего Тихоокеанского флота по военно-политической работе капитан 1 ранга Сергей Кореневич поздравил новосёлов и поблагодарил военных строителей. Также поздравления прозвучали от специалистов Военно-строительного комплекса и Росжилкомплекса Минобороны.

После торжественной церемонии выдачи ключей, счастливые новосёлы отправились в свои служебные квартиры, которые будут закреплены за ними на время военной службы.

Новостройка отвечает всем требованиям современного комфортного жилья. Архитектурная концепция полностью отражает запросы и потребности жителей, в виде просторных квартир улучшенной планировки с чётким разделением на гостевую (гостиная и кухня) и приватную зоны (спальни, детские комнаты).

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