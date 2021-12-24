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24.12.2021 (14:30)

Десантный отряд Северного флота отработал отражение воздушной атаки условного противника в Баренцевом море

Отряд больших десантных кораблей (БДК) «Пётр Моргунов», «Георгий Победоносец» и «Оленегорский горняк» соединения Кольской флотилии разнородных сил Северного флота отработал задачи совместного выхода в Баренцевом море.

В течение нескольких дней экипажи выполняли комплекс боевых упражнений с практическим применением артиллерийского, радиотехнического и минного вооружения.

На завершающем этапе моряки совершили зенитные артиллерийские стрельбы по имитированной воздушной цели в рамках учения по отражению атаки средств воздушного нападения условного противника на корабли десантного отряда.

Стрельбы были проведены в морских полигонах боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море, заранее закрытых для полётов гражданской авиации в целях обеспечения безопасности.

После выполнения всех поставленных задач корабли вернулись в пункт постоянного базирования — город Североморск.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот , Боевая подготовка
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