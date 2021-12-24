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24.12.2021 (14:00)

Военная полиция ЦВО провела для самарских юнармейцев урок мужества на Рощинском полигоне

Военная полиция Центрального военного округа провела урок мужества для юнармейцев Центра Плотниковых на Рощинском полигоне в Самарской области.

Юнармейцы учились правильно занимать позиции в окопах и прицеливаться из учебного автомата АК-74, примерили на себя белые маскхалаты, бронежилеты и каски. 

«Ребята получили массу положительных эмоций и необходимых знаний, умений и навыков. Огромное спасибо военной полиции Рощинского гарнизона. Руководство СРОО "Центр Плотниковых - детям" выражает искреннюю благодарность за проявляемую заботу и патриотическое воспитание наших детей», - сказал руководитель юнармейского отряда.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Военно-патриотическое воспитание , Юнармия , Военная полиция
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