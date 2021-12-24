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24.12.2021 (13:30)

На российской военной базе в Киргизии проведено учение по антитеррору

Военнослужащие объединенной российской военной базы в Киргизии отработали уничтожение диверсионных групп условного противника в рамках учения по антитеррору.

Согласно замыслу мероприятия, боевики напали на один из КПП российского объекта. Подразделениями антитеррора был получен сигнал тревоги с одного из контрольно-пропускных пунктов, после чего под прикрытием техники военнослужащие выдвинулись к месту нападения для дальнейших действий.

В ходе учебно-боевых мероприятий военнослужащие успешно отразили нападение «противника», обезвредили условные взрывные устройства и провели контроль радиационного, химического и биологического заражения местности, а также оказали необходимую первую медицинскую помощь условно раненым военнослужащим.

Справочно:

Объединённая российская военная база в Канте является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого развёртывания, выполняет задачи по обеспечению безопасности территории и воздушного пространства государств-участников ОДКБ.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Боевая подготовка , Антитеррор
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