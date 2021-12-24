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24.12.2021 (13:00)

В общевойсковом объединении ЦВО в Сибири проходят сборы с комбатами

В общевойсковом объединении Центрального военного округа (ЦВО) проходит учебно-методический сбор с командирами батальонов и их заместителями под руководством командующего объединением генерал-лейтенанта Сергея Рыжкова.  Мероприятие проходит на базе мотострелкового соединения, дислоцированного в Алтайском крае.

Всего в сборах принимает участие более 200 офицеров соединений и воинских частей объединения.

В ходе сборов старшие офицеры сдадут зачеты по знанию руководящих документов, тактической, инженерной, технической подготовкам и другим дисциплинам, на учебно-тренировочных комплексах выполнят упражнения контрольных стрельб из стрелкового оружия, штатного вооружения боевой техники соединения.

В рамках лекционных занятий командиры батальонов изучат новые методики и требования по организации боевой подготовки с учетом особенностей войск.

Общевойсковое объединение ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской, Тюменской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В его состав входят мотострелковые, артиллерийское и зенитно-ракетное соединения, войска РХБЗ и связи.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Сборы
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