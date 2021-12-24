24.12.2021 (12:30)

Состоялся итоговый сбор должностных лиц органов коммунально-эксплуатационного обеспечения

Ежегодно в декабре проходит сбор должностных лиц органов коммунально-эксплуатационного обеспечения, на котором подводятся итоги уходящего года и ставятся задачи на наступающий. В мероприятии участвуют руководители и должностные лица отделов (эксплуатационного содержания и обеспечения коммунальными услугами воинских частей и организаций) военных округов (флотов), квартирно-эксплуатационного управления Черноморского флота, эксплуатационного управления Минобороны России, управления эксплуатации фондов центральных органов военного управления, филиалы и жилищно-коммунальные службы ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России.

В сборе, проведенном по итогам этого года, приняли участие более 75 структурных подразделений, дислоцированных по всем регионам Российской Федерации. К нему были привлечены более 350 должностных лиц. Сюда были приглашены: начальник управления Главного управления контрольной и надзорной деятельности Минобороны России Михин Б.Б., заместитель руководителя Департамента жилищного обеспечения и управления жилищным фондом Минобороны России Грибов А.А., референт Департамента планирования и координации обустройства войск (сил) Минобороны России Авдеев В.В., старший военный прокурор 2-го отдела 2-го управления Главной военной прокуратуры полковник юстиции Курицин Е.А. Участниками совещания были обозначены проблемные вопросы и предложены пути их решения.

В ходе мероприятия руководителем Департамента эксплуатационного содержания и обеспечения коммунальными услугами воинских частей и организаций Минобороны России полковником Чистяковым А.Э. была проведена оценка органов коммунально-эксплуатационного обеспечения, высказаны критические замечания по работе, обсуждены вопросы улучшения и взаимодействия с Департаментом строительства Минобороны России, акцентировано внимание на выполнении мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду эксплуатации, качественному обслуживанию возведенных блочно-модульных городков на территории Нагорного Карабаха и в местах проведения работ по строительству и реконструкции Байкало-Амурской магистрали, передаче коммунальных объектов в муниципальную собственность, выполнении мероприятий по обеспечению энергоэффективности на обслуживаемых объектах ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России.

Затронута тема реализации федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» на обслуживаемых объектах ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России, на которых в 2021 году уже началась работа по внедрению цифровых платформенных решений.

Помощь в анализе эксплуатации фондов Минобороны России оказала главная военная прокуратура. В докладе старшего военного прокурора Главной военной прокуратуры полковника юстиции Курицина Е.А. прозвучали важные моменты, на которые стоит обратить внимание органам коммунально-эксплуатационного обеспечения.

В рамках соблюдения ограничительных мер, направленных на предупреждение распространения COVID-19, совещание прошло в режиме видеоконференцсвязи.

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