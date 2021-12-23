23.12.2021 (20:15)

В Крыму в рамках оперативного сбора руководящего состава соединений и воинских частей ВДВ прошло батальонное тактическое учение

В Крыму на полигоне Опук в рамках практической части оперативного сбора с руководящим составом соединений и воинских частей Воздушно-десантных войск, под руководством командующего генерал-полковника Андрея Сердюкова прошло батальонное тактическое учение с десантно-штурмовым батальоном и средствами усиления.

На полигоне на практических занятиях были отработаны учебно-боевые задачи тактическими группами в наступлении с применением сил и средств разведки для выявления объектов условного противника с целью организации его поражения штатными артиллерийскими и приданными средствами.

Были продемонстрированы действия мобильной группы по борьбе с БпЛА.

В ходе решения учебно-боевых задач десантники поражали условные цели, обозначающие БпЛА вероятного противника. Стрельба велась из штатного стрелкового оружия и боевых машин десанта БМД-2К-АУ, зенитных установок ЗУ-23 и ПЗРК «Верба».

Также из трех районов огневых позиций были отработаны действия артиллерийских подразделений, тяжелых огнемётных систем ТОС-1А «Солнцепек» и самоходных артиллерийских орудий «Нона», которые подавляли огневые точки, места скопления и командные пункты условного противника.

При поддержке отряда обеспечения мобильности, состоящего из штатной и приданной техники инженерных войск, обеспечивалось быстрое продвижение и блокирование указанных районов подразделениями ВДВ.

В рамках динамического показа сбора продемонстрирована работа автоматизированной управляемой платформы с полезным грузом, которая была десантирована из самолета Военно-транспортной авиации ВКС России АН-26 на удалении до 5 км от площадки приземления с высоты 2500 м и приземлилась в намеченную точку.

Командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков провел смотр десантно-штурмового батальона «нового типа», который благодаря использованию колесного транспорта и возможности его десантирования бес парашютным способом стал более мобильным.

Всего в ходе проведения сбора руководящего состава Воздушно-десантных войск на полигоне Опук в Крыму и полигоне Раевский под городом Новороссийском в Краснодарском крае принимает участие более 1200 военнослужащих и было задействовано более 250 единиц военной техники.

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