24.12.2021 (11:30)

Гранатомётчики 201-й военной базы уничтожили условного противника в горах Таджикистана

Около 300 военнослужащих российской военной базы в Таджикистане уничтожили условного противника из гранатомётов РПГ-7 и АГС-17.

В ходе учебных мероприятий гранатомётчики совершенствовали свои навыки по огневой, тактической и специальной подготовке. Учебно-боевые задачи выполнялись из 40-мм ручных противотанковых гранатомётов РПГ-7 и 30-мм автоматических станковых гранатомётов АГС-17. Военнослужащие поражали появляющиеся и движущиеся цели, которые имитировали бронированную технику, автомобили и живую силу условного противника. Особое внимание в ходе учения уделялось вопросам ведения разведки как самими гранатомётчиками, так и их помощниками. Военнослужащие получили практику ведения разведки в горной местности, выявления первостепенных целей и наиболее важных объектов условного противника.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.

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