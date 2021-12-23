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23.12.2021 (19:30)

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов провел телефонный разговор с начальником Штаба обороны Великобритании

23 декабря начальник Генерального штаба ВС РФ - первый заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов провел телефонный разговор с начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом Энтони Рэдейкином.

Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам глобальной и региональной безопасности.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Международная деятельность
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