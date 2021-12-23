23.12.2021 (19:30)
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов провел телефонный разговор с начальником Штаба обороны Великобритании
23 декабря начальник Генерального штаба ВС РФ - первый заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов провел телефонный разговор с начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом Энтони Рэдейкином.
Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам глобальной и региональной безопасности.
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