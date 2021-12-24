24.12.2021 (11:00)

Более 250 концертных мероприятий провел Ансамбль песни и пляски ЦВО в 2021 году

Более 250 мероприятий провели артисты Ансамбля песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО) в 2020 году. Об этом сообщил руководитель ансамбля подполковник Антон Шолохов.

«В течение года коллектив Ансамбля песни и пляски ЦВО участвовал в гастрольных турах на международных учениях «Нерушимое братство-2021», «Рубеж-2021», «Мирная миссия-2021» и «Взаимодействие-2021». Личный состав ансамбля обеспечил культурно-художественную программу таких крупных мероприятий, как военно-технический форум «Армия-2021», музыкальное сопровождение парада Победы в Екатеринбурге, а также организация индивидуальных поздравлений ветеранов Великой Отечественной войны. Всего, в уходящем году несмотря на непростую эпидемиологическую обстановку организовали в общей сложности более 250 концертных мероприятий», - сказал подполковник Антон Шолохов.

Ансамбль песни и пляски ЦВО – один из старейших военных творческих коллективов в Вооруженных Силах РФ, в декабре 2019 года ансамбль отметил 80-летний юбилей. В его составе более 50 вокалистов, музыкантов и артистов балета. Победитель многих конкурсов, двукратный обладатель гран-при Всеармейского смотра-конкурса ансамблей песни и пляски Вооруженных Сил РФ.

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