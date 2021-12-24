24.12.2021 (10:00)

Участники международной планирующей конференции обсудили порядок проведения АрМИ-2022

В Минобороны России состоялась 1-я международная планирующая конференция по подготовке и проведению Армейских международных игр 2022 года (АрМИ-2022). В ней приняло участие более 100 представителей военных ведомств стран-организаторов АрМИ-2022 и военно-дипломатического корпуса из более 40 государств. Представители военных ведомств от Азербайджана, Бангладеш, Венесуэлы, Вьетнама, Ирана, Китая, Монголии, Саудовской Аравии, Сербии и Шри-Ланки участвовали в мероприятии в режиме видеоконференции.

В ходе конференции военным атташе иностранных государств, представителями стран-организаторов конкурсов доведены организационные вопросы, предложено к обсуждению распределение конкурсов между странами. Им были представлены особенности и порядок проведения состязаний. На совещании выступили представители военных ведомств Венесуэлы и Шри-Ланки, которые выразили желание впервые провести ряд конкурсов АрМИ на своих территориях.

Также в рамках планирующей конференции состоялось заседание международного организационного комитета по подготовке АрМИ-2022, на котором участники и организаторы игр обсудили ряд организационных моментов, связанных с Положениями о судействе, с работой Главной судейской комиссии, с распределением конкурсов между странами, с организацией информационного обеспечения.

Как отметил генерал-полковник Иван Бувальцев: «Армейские международные игры 2022 года пройдут в период с 13 по 27 августа. В ходе игр планируется провести 36 международных конкурсов с максимальным расширением географии их проведения до 15 стран. Приглашения участвовать в АрМИ-2022 направлены военным ведомствам около 100 стран».

Организационный комитет АрМИ-2022 рассчитывает, что в следующем году в соревнованиях примут участие не менее 300 команд. Среди предложенных для проведения в будущем году состязаний было два новых – конкурс подразделений железнодорожных войск «Стальная магистраль» и конкурс среди команд транспортирования боеприпасов «Специальный рывок».

Уже в апреле следующего года в Красноярском крае на базе горной подготовки «Ергаки» пройдет первый конкурс Армейских международных игр – 2022 года – «Саянский марш».

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