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24.12.2021 (09:15)

Экипажи истребителей Су-27СМ3 Южного военного округа в ходе летно-тактического учения отработали перебазирование самолетов на оперативные аэродромы в Крыму

Экипажи многоцелевых истребителей Су-27СМ3 и Су-30М2 смешанного авиационного соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Краснодарском крае, отработали перебазирование самолетов на оперативные аэродромы.

В ходе летно-тактического учения экипажи выполнили ускоренную подготовку боевых машин к вылету и совершили парные синхронные взлеты.

Перебазирование отрабатывалось на различные аэродромы в зоне ответственности ЮВО, в том числе на военные аэродромы в Крыму, на которых были развернуты временные пункты заправки авиационной техники, а также места стоянки и рабочие зоны специалистов авиационного вооружения.

Кроме того, в ходе полетов летчики отработали задачи по отражению налёта бомбардировщиков условного противника на указанные аэродромы.

Целью проведения учения являлась отработка экипажами истребителей слаженности совместных действий при выполнении задач по предназначению.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот , Южный военный округ , Истребительная авиация
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