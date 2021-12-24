24.12.2021 (09:00)
Новейший патрульный корабль Черноморского флота «Сергей Котов» впервые принял на палубу вертолет в ходе государственных испытаний
Экипаж новейшего патрульного корабля (ПК) «Сергей Котов», построенный для Черноморского флота (ЧФ), впервые отработал приём на палубу поисково-спасательного вертолета Ка-27ПС морской авиации флота.
Учение по приему вертолёта на палубу проводилось в акватории Чёрного моря в рамках завершающего этапа государственных испытаний корабля.
Успешно выполнив посадку на борт, экипаж вертолёта произвёл проверку слаженности работы всех систем авиационного комплекса корабля и корабельных расчётов, обеспечивающих полёты вертолётов.
Для размещения палубной авиации на патрульных кораблях данного проекта предусмотрены вертолётная площадка, ангар, а также ёмкости, для хранения запасов авиационного топлива.
Посадка на корабль является наиболее сложным видом подготовки лётного состава морской авиации. Отработка взаимодействия между экипажем корабля и лётным составом является одним из важнейших элементов профессиональной подготовки моряков и лётчиков.
Ранее в ходе государственных испытаний экипаж совместно с заводской сдаточной командой успешно выполнил проверочные стрельбы из артиллерийской установки
АК-176, крупнокалиберных корабельных пулемётов и противодиверсионных гранатометных комплексов ДП-65.
Государственные испытания планируется завершить до конца текущего года, затем, после подписания приказа Главнокомандующего ВМФ РФ, ПК «Сергей Котов» войдёт в состав Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота.
Справочно:
ПК «Сергей Котов» четвертый в ВМФ России корабль проекта 22160. Головной пк «Василий Быков» и следующие за ним «Дмитрий Рогачёв» и «Павел Державин» в настоящее время успешно выполняют задачи в составе Черноморского флота.
На кораблях данного проекта реализована модульная концепция морского вооружения. Корабли предназначены для защиты и охраны морской экономической зоны Российской Федерации.