24.12.2021 (09:00)

Новейший патрульный корабль Черноморского флота «Сергей Котов» впервые принял на палубу вертолет в ходе государственных испытаний

Экипаж новейшего патрульного корабля (ПК) «Сергей Котов», построенный для Черноморского флота (ЧФ), впервые отработал приём на палубу поисково-спасательного вертолета Ка-27ПС морской авиации флота.

Учение по приему вертолёта на палубу проводилось в акватории Чёрного моря в рамках завершающего этапа государственных испытаний корабля.

Успешно выполнив посадку на борт, экипаж вертолёта произвёл проверку слаженности работы всех систем авиационного комплекса корабля и корабельных расчётов, обеспечивающих полёты вертолётов.

Для размещения палубной авиации на патрульных кораблях данного проекта предусмотрены вертолётная площадка, ангар, а также ёмкости, для хранения запасов авиационного топлива.

Посадка на корабль является наиболее сложным видом подготовки лётного состава морской авиации. Отработка взаимодействия между экипажем корабля и лётным составом является одним из важнейших элементов профессиональной подготовки моряков и лётчиков.

Ранее в ходе государственных испытаний экипаж совместно с заводской сдаточной командой успешно выполнил проверочные стрельбы из артиллерийской установки

АК-176, крупнокалиберных корабельных пулемётов и противодиверсионных гранатометных комплексов ДП-65.

Государственные испытания планируется завершить до конца текущего года, затем, после подписания приказа Главнокомандующего ВМФ РФ, ПК «Сергей Котов» войдёт в состав Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота.

Справочно:

ПК «Сергей Котов» четвертый в ВМФ России корабль проекта 22160. Головной пк «Василий Быков» и следующие за ним «Дмитрий Рогачёв» и «Павел Державин» в настоящее время успешно выполняют задачи в составе Черноморского флота.

На кораблях данного проекта реализована модульная концепция морского вооружения. Корабли предназначены для защиты и охраны морской экономической зоны Российской Федерации.

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