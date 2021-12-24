24.12.2021 (08:45)

Военные автоинспекторы ЦВО провели акцию «Зима прекрасна, когда безопасна» для школьников в Чебаркуле

Военные автоинспекторы Центрального военного округа провели акцию «Зима прекрасна, когда безопасна» для школьников в Чебаркуле. Мероприятие проводилось совместно сотрудниками госавтоинспекции.

Участники акции вместе с Дедом Морозом встречали школьников и их родителей на ближайшем, возле школы пешеходном переходе. Прохожих поздравляли с наступающим Новым годом, а также задавали вопросы на знание правил безопасности дорожного движения. Самым внимательным были вручены сладкие призы и листовки, где указаны контакты, по которым можно позвонить, если произошло ДТП, а также краткая информация по правилам дорожного движения.

При общении с пешеходами Дед Мороз также отметил, что важно быть внимательными при переходе проезжей части, носить светоотражающие элементы и выбирать безопасные места для зимних прогулок и забав.

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